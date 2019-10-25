Якутск, , 06:58 — REGNUM В Якутии вертолёт Ми-8 авиакомпании Utair в небе потерял груз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вертолет Ми-8МТВ с закрепленным на внешней подвеске грузом в 3 тонны летел из Мирного в село Крестях и обратно. Во время горизонтального полёта рядом с селом произошло самопроизвольное открытие замка и груз вместе с тросами упал на землю», — пишет «Якутия 24».

Пострадавших нет. Вертолёт вернулся в Мирный. Комиссия Росавиации разбирается в ЧП.

Официально в авиакомпании информацию не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 13 октября в Китае проходила пятая выставка собственной разработки вертолётов Zhi-20 (Z-20). Представлено 27 машин.