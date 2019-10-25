Красноярск, , 06:45 — REGNUM Пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края постепенно выписывают из больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

На утро 25 октября в стационаре Курагинской районной больницы нет пострадавших в результате ЧС с дамбой. Одного пациента из Минусинской межрайонной больницы выписали, второго перевели в Красноярск.

В краевой клинической больнице (Красноярск) лечение проходят девять человек.

«Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести, либо удовлетворительное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе произошла 19 октября. На участке золотодобычи прорвало дамбу. Затем по цепочке разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Погибли 17 человек, пострадали более 40 человек. Продолжаются поиски троих без вести пропавших.

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