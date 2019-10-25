Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске, сообщает АСТВ.

Сообщается, что иномарку подрезал на дороге другой автомобиль, из-за чего водитель Toyota вывернул руль и врезался в опору уличного освещения. В результате удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель иномарки и его пассажир получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября две легковушки столкнулись в Дютрюлинском районе Башкирии. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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