Токио, , 06:50 — REGNUM Власти Японии 25 октября предупредили более 100 тысяч жителей о необходимости эвакуации из зоны Большого Токио, заливаемого сильными дождями, сообщает телеканал NHK.

Наиболее уязвимым называется примыкающий к Токио с востока район префектуры Тиба, в котором за сутки может выпасть до 300 мм осадков. Ситуация тем более тревожна, что этот район еще не оправился от бушевавшего две недели назад тайфуна «Хагибис».

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис», последствия которого до конца еще не устранены, обрушился на побережье Японии 12 — 13 октября. К настоящему времени погибшими числятся 86 человек при восьми пропавших без вести. Ущерб, который до конца еще не посчитан, приближается к 1 трлн иен ($9,2 млрд).

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