Южно-Сахалинск, , 06:00 — REGNUM В столице Сахалинской области полиция обнаружила на складе 12 тыс. литров контрафактного спирта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы УМВД по Сахалинской области, оперативники узнали о том, что на одном из складов хранится большая партия немаркированного алкоголя.

При осмотре контейнеров, полицейские обнаружили и изъяли более 2 тыс. пятилитровых бутылей с этиловым спиртом, а также более 200 канистр со спиртосодержащей жидкостью, без опознавательных знаков. Документы, подтверждающие легальность этой продукции, у арендаторов склада отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае изъято 25 тыс. литров спиртосодержащей продукции.