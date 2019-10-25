Нижний Новгород, , 05:10 — REGNUM В Нижегородской области оглашён приговор преступной группе, которая обокрала шесть финансово-кредитных организаций, применив нестандартный подход. Лидер банды получил восемь лет лишения свободы, а участники группы — семь и пять. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Дело разбирал Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, а его фигурантами стали трое жителей Екатеринбурга, которым вменяют шесть эпизодов.

Следователи установили, а суд подтвердил, что в феврале 2018 года 41-летний мужчина создал группу из трёх человек для хищений в Нижнем Новгороде. Был изготовлен пакет поддельных документов, автомобиль-«двойник», похожий на автомобиль нижегородчанки. Третьей участнице банды изменили внешность, чтобы та стала похожей на хозяйку реального автомобиля. С апреля 2018 года группа в столице Нижегородской области в автосалонах, торговых центрах приобретала в кредит дорогую технику, ювелирные украшения и дорогие автомобили. Получив все это, они скрывались. В целом ущерб составил 6 млн рублей.

Банду задержали в Свердловской области, а при обысках в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге нашли часть похищенного, которая и была изъята. Все фигуранты отправятся в колонию общего режима.

Напомним, в Калуге в октябре 2019 года слушалось дело о мошенничестве с материнским капиталом. Фигурантами по нему проходили 18 женщин.