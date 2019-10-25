Лос-Анджелес, США, , 05:09 — REGNUM В американском штате Калифорния 24 октября объявлена частичная эвакуация населения из-за лесных пожаров, передаёт местное издание Deadline.

Как сообщается, пожар в округе Лос-Анджелес к настоящему времени уже охватил площадь около 1,5 тысячи гектаров. В обязательном порядке из опасного района будут эвакуированы до 50 тысяч жителей.

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек. Для временного размещения людей было создано несколько эвакуационных центров.

Крупные природные пожары нередки в Калифорнии. Так, в ноябре 2018 года из-за пожаров в штате погибли 85 человек, пострадали почти 14 тысяч домов.

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