Токио, , 05:01 — REGNUM Бриллиант в 50 карат, рыночная стоимость которого достигает 200 млн иен ($1,8 млн), был похищен в Японии 24 октября, сообщает агентство Kyodo.

Драгоценный камень демонстрировался на ювелирной экспозиции в выставочном центре «Пасифико Иокогама» в городе Иокогама. Кража была обнаружена служителем центра перед закрытием экспозиции вечером 24 октября.

По информации полиции, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны. Следователи предполагают, что действовавшие столь стремительно и аккуратно похитители имели сообщников среди персонала центра.

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