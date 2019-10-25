Лондон, , 03:59 — REGNUM Правоохранительные органы Великобритании пока не могут подтвердить китайское гражданство 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике недалеко от Лондона. Об этом сообщает посольство КНР в Соединённом Королевстве.

Отмечается, что на место была направлена группа сотрудников посольства во главе с советником-посланником, ответственным за консульские вопросы графства Эссекс. представители местной полиции в ходе встречи сообщили китайским дипломатам, что пока еще проверяют личности погибших.

Напомни, 23 октября сообщалось, что полиция британского графства Эссекс обнаружила в промышленном парке Уотерглейд грузовик с 39 трупами, который, предположительно, прибыл в Великобританию из Болгарии. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Позднее в СМИ появилась информация, что все погибшие были гражданами Китая.

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