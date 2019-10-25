Нанкин, Китай, , 03:50 — REGNUM Чрезмерная перегрузка грузовика привела к обрушению автомобильного моста в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Предварительный анализ, проведенный совместно экспертами по расследованию происшествий из города Уси и Министерства транспорта КНР, показал, что на мосту не было никаких сколов или трещин во время случившегося, а мост был разработан, чтобы выдержать возлагаемые на него нагрузки, соответствуя стандартам качества, заявил заместитель директора бюро автомагистралей при министерстве Чжоу Жунфэн.

Напомним, что инцидент произошел около 18:10 по Пекину 10 октября на одном из участков национального шоссе 312. В результате обрушения моста погибли трое человек. Как отметил Чжоу, власти усилят контроль в борьбе с перегрузкой транспорта во имя безопасности дорожного движения.

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