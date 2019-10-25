Бердск, Новосибирская область, , 03:36 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего мальчика, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пропаже ребёнка 2004 года рождения из Бердска поступило в правоохранительные органы 22 октября 2019 года. Ребенок ушёл в школу и не вернулся. Ранее он всегда предупреждал взрослых, если куда-то отлучался. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сейчас следователи, полицейские и волонтёры разыскивают ребёнка. Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники. Расследование уголовного дела продолжается.