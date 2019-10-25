Шицзячжуан, Китай, , 03:35 — REGNUM Семь человек погибли в результате пожара на сталелитейном предприятии в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 3:30 по местному времени в цеху предприятия Hebei Xinghua Iron & Steel Co., Ltd., расположенном в городе Ханьдань, сообщили в Хэбэйском провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Причины трагедии выясняются, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на фабрике в восточной китайской провинции Фуцзянь 20 октября погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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