Москва, , 03:03 — REGNUM Электропоезд насмерть сбил мужчину вечером 25 октября на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как уточняется инцидент произошёл на платформе «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и подошёл слишком близко к краю платформы, не заметив приближающийся состав. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сотрудники транспортной полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.