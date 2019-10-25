Новосибирск, , 02:13 — REGNUM Правоохранительные органы возбудили дополнительно 12 уголовных дел после массовой драки с применением оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, сообщили в МВД страны.

Напомним, что 7 октября у Хилокского рынка Новосибирска между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми произошла массовая драка. После чего пять человек обратились за медицинской помощью. Информация о количестве участников разнится — от 50 до 200 человек. Сообщалось, что в драке принимали участие и уроженцы Киргизии. По факту массовой драки возбуждены два уголовных дела.

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«Данный факт вызвал общественный резонанс. В связи с этим осуществлён выезд представителя МВД КР в Россию в город Новосибирск», — уточняют в в МВД Киргизии.

Как уточняют в ведомстве, в Новосибирске были опрошены более 100 работников рынка.

«Представительство МВД Киргизии совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области провели разъяснительную беседу, после чего потерпевшие обратились с заявлениями, по результатам которых в общей сложности территориальными подразделениями ГУ МВД России по Новосибирской области были дополнительно возбуждено 12 уголовных дел в отношении преступной группы, — сообщает пресс-служба МВД Киргизии. — Кроме этого, в ходе проведённых совместных оперативно-розыскных мероприятий, и на основе показаний потерпевших, свидетелей и очевидцев установлены анкетные данные десяти человек, отработаны круг связей лиц, входящих в преступную группу, которые являются уроженцами Ошской области».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске под стражу был заключён второй подозреваемый по делу о вымогательстве и хулиганстве на городском рынке.

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