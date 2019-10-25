Торонто, Канада, , 02:06 — REGNUM Шесть автомобилей столкнулись в районе канадского города Оквил в провинции Онтарио, передает телеканал Global News.

Сообщается, что на скоростной автотрассе столкнулись шесть автомобилей, в том числе и грузовой автомобиль с прицепом. В результате ДТП пострадали пятеро человек, их доставили в больницу. По данным медиков, их жизням ничего не угрожает. Из-за аварии движение по трассе было перекрыто в сторону Торонто. Позднее движение автотранспорта по магистрали восстановили.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября восемь автомобилей столкнулись на Московском проспекте в Воронеже. В результате аварии пострадала 37-летняя женщина.

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