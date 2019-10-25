Красноярск, , 00:11 — REGNUM 13-летний подросток, пропавший накануне в Красноярске, найден полицией. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мальчик был обнаружен сотрудниками полка ППС городской полиции в одном из торговых центров Ленинского района Красноярска.

Где подросток провел ночь не сообщается. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, по которым мальчик после школы не вернулся домой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, подросток 2006 года рождения 23 октября не вернулся домой после окончания занятий в школе в районе ДК «1 мая». После обращения матери полиция организовала поиски, подключив к поисковым группам волонтеров из числа жителей района.

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