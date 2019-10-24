Брно, Чехия, , 23:58 — REGNUM Памятник красноармейцам осквернили неизвестные вандалы в городе Брно на юго-востоке Чехии. Об этом журналистам сообщил представитель полиции города Павел Шоба.

Бойцы Красной армии в освобождённой Чехословакии. 1945

Речь идёт о памятнике на захоронении 328 воинов-красноармейцев, павших в боях при освобождении Чехословакии от нацистов. Памятник находится в районе Брно Кралово Поле. Об акте вандализма в полицию сообщил один из прохожих.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то увидели, что памятник полит ещё не застывшей красной краской. По данному факту было заведено уголовное дело, осквернившим памятник грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Администрация города Брно осудила осквернение мемориалов. Начат поиск неизвестных вандалов. По последней информации, памятник уже привели в надлежащий вид.

Посольство РФ в Чехии в своём официальном аккаунте в Facebook охарактеризовало произошедшее как «трусливую варварскую выходку, противоречащую элементарным нормам цивилизованного общества».

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении памятника бойцам Красной армии в чешском городе Острава. Посольство РФ выразило глубокое возмущение произошедшим и признательность властям и жителям города, которые осудили акт вандализма.

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