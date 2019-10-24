Москва, , 23:35 — REGNUM Мужчина получил смертельные травмы в результате столкновения с электропоездом на северо-востоке Москвы. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Электричка Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

ЧП произошло на платформе «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очень близко подошёл к краю платформы, не заметив приближающийся поезд.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего на железной дороге в Волгоградской области.

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