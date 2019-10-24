Мосальск, Калужская область, , 22:24 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело о краже более двух миллионов рублей из банкомата. Об этом 24 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

22 октября неизвестные лица взломали дверь и проникли в помещение магазина «Пятерочка», где взорвали банкомат похитили более двух млн рублей, принадлежащих ПАО «Сбербанк России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.