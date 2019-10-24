Ростов-на-Дону, , 22:25 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 24 октября на 1083-м километре автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, не справившись с управлением, на скорости столкнулся с легковым автомобилем Nissan. После этого Renault Logan отбросило на проезжавший рядом автомобиль Mitsubishi.

После столкновения Renault Logan загорелся, очень быстро вся машина оказалась в огне. Водитель и пассажир, ехавшие в автомобиле, выбраться из него не смогли, они погибли до приезда спасательных служб.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства ДТП. Информация о состоянии других участников аварии уточняется.

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