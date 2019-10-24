Тобольский район, Тюменская область, , 21:38 — REGNUM В Тюменской области 24 октября 2019 года подготовлено решение о запрете использования озера Андреевское Тобольского района гражданами для вылова рыбы и использования воды из данного водоёма в хозяйственно-бытовых целях. Таково решение регионального управления Роспотребнадзора до установления истинного источника заболевания гаффской болезнью у восьмерых жителей деревни Ачиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Установлено, что вода из скважины в деревне Ачиры соответствует установленным требованиям и не опасна для питья. Вода реки Алымка и почва населённого пункта по результатам вирусологических исследований также не несёт возбудителей алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии или гаффской болезни. Причиной заболевания является скорее всего употребление жителями деревни Ачиры местной рыбы, сообщают в Роспотребнадзоре.

«Причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного и болотного хвоща, который является индикатором закисления почв и произрастает в болотистой местности, а также сине-зелёные водоросли», — предполагают тюменские эпидемиологи.

Напомним, заболевшие редкой гаффской болезнью жители деревни Ачиры стали поступать в медучреждения Тюменской области с 22 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаффская болезнь в Тюменской области: 8 пациентов, двое в реанимации