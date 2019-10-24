Калуга, , 21:26 — REGNUM В Калужской области в 2019 году космической системой дистанционного мониторинга было зарегистрировано 1474 термических точки, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Владимира Щендрыгина.

В большинстве случаев удалось предупредить неконтролируемые возгорания. Было ликвидировано 46 лесных пожаров на общей площади 85,44 га.

В 2019 году контролируемый отжиг сухой растительности выполнен на площади 339 га, устроено 1351,9 км минерализованных полос, работы по уходу за минерализованными полосами проведены на 4299,5 км, проведена эксплуатация 163 км дорог противопожарного назначения.