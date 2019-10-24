Тюмень, , 21:00 — REGNUM В Тюменской области на 24 октября новых случаев заболевания гаффской болезнью нет. На госпитализации с 23 октября находятся 8 человек, и все они являются жителями деревни Ачиры Тобольского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Врач (сс) valelopardo

Окончательный диагноз «гаффская болезнь», или «алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия», лабораторно подтвержден у четырёх пациентов.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Тюменской области изучены методические рекомендации по прежней вспышке гаффской болезни, которая была в регионе в 2000 году. Тогда заболели 26 жителей Тюмени и села Нариманово Тюменского района.

Эпидемиологи предупреждают, что редкая гаффская болезнь имеет низкую летальность, 1−2%, и подлежит излечению. А также не передаётся от человека к человеку.

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