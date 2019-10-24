Луганск, , 20:55 — REGNUM Два сотрудника «Луганского лесоохотничьего хозяйства» Луганской Народной Республики получили ранения в результате обстрела территории ЛНР украинскими войсками. Об этом 24 октября сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий уточнил, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Красный Яр, находящегося на территории ЛНР. Сотрудники лесоохотничьего хозяйства проводили расчистку местности на правом берегу реки Северский Донец, когда попали под обстрел из автоматического гранатомёта со стороны боевиков Украины.

Осадчий отметил, что представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заблаговременно уведомило о проведении работ и запросе режима тишины, а также получило соответствующее подтверждение с украинской стороны.

Пострадавшие с ранениями разной степени тяжести были доставлены в медучреждение города Луганска.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими боевиками здания школы в посёлке Золотое-5 на территории ЛНР.

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