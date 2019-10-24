Киев, , 20:35 — REGNUM Продавать демонтированные памятники Владимиру Ильичу Ленину предложило их владельцам украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом). Предложение опубликовано 24 октября на странице СЕТАМ в Facebook.

СЕТАМ предлагает заработать на процессе «декоммунизации», продавая демонтированные памятники Ленину. При этом предприниматели ссылаются на два случая продажи памятников Ленину, ушедшие с торгов с существенным повышением цены. При этом указывается, что, якобы, продажа одного из них позволила выплатить зарплату работникам коммунального предприятия.

При этом ранее ряд СМИ сообщил, что торги с участием памятника Ленину, который выставило коммунальное предприятие в Днепропетровске, оказались позднее в центре скандала. Местный городской совет обратился в суд с требованием аннулировать результаты торгов, так как коммунальное предприятие не имело права продавать памятник, который принадлежал не ему, а местной общине.

Напомним, закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. Закон предполагает в рамках борьбы с коммунистическим прошлым демонтаж памятников и переименование улиц, городов и других топографических объектов, названных в честь героев и выдающихся людей советской эпохи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за пять лет с начала действия закона о декоммунизации в Киеве было переименовано более 200 улиц, что обошлось бюджету города в сумму около двух млн рублей.

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