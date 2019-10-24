Бульчиза, , 20:21 — REGNUM 24 октября в албанском городе Бульчиза несколько школьников отравились после того, как их одноклассник в шутку забросил в класс баллончик с крайне неприятным запахом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одна из пострадавших была отправлена на вертолете в Тирану для срочного проведения операции, жизнь остальных подростков вне опасности. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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