Таллин, , 19:48 — REGNUM Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле, снесли в эстонском поселке Таэбла. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба посольства РФ в Эстонии.

Пресс-атташе российского посольства Сергей Тамби пояснил Sputnik Эстония, что дипломаты пытаются связаться с администрацией посёлка и получить от них объяснение. После этого уже будут предприняты дальнейшие шаги.

Сообщается, братская могила и памятник появились в посёлке в 1949 году. Памятник был установлен на территории Таэблаской гимназии. На плите значились имена трёх погибших красноармейцев, а также было сказано, что тут захоронены 23 советских воина, имена которых установить не удалось.

В настоящее время на месте захоронения работает тяжёлая строительная техника. По предварительной информации, от памятника и места захоронения ничего не осталось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тайном сносе памятника советским воинам в посёлке Таэбла.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии тайно снесли памятник советским солдатам и раскопали могилы