Тегеран, , 19:38 — REGNUM 23 октября береговая охрана острова Киш сообщила, что возле островов Сирри и Фарор были задержаны два судна, перевозящие контрабандное топливо. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам начальника береговой охраны острова Киш Али Асгара Джамали, всего было изъято 44 000 литров контрабандного топлива. В ходе полицейской операции было также арестовано 13 человек, которые останутся в Иране на время следствия.

Чиновник также отметил, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) береговая полиция Ирана арестовала 17 судов и 56 преступников, перевозивших контрабанду. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос более чем на 50%.