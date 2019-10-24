Ульяновск, , 19:25 — REGNUM В Старокулаткинском районе Ульяновской области выясняют обстоятельства падения двухлетнего мальчика с третьего этажа дома. В момент происшествия в квартире он находился с матерью, сообщает областная прокуратура.

ЧП произошло вечером 23 октября. Двухлетний мальчик выпал с третьего этажа, получив серьёзные травмы. В настоящее время он находится в больнице.

«В момент трагедии он находился в квартире совместно с матерью», — говорится в сообщении.

Известно, что семья многодетная. По факту происшествия проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также выясняются условия и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Ульяновске за сутки двое малолетних детей выпали из окон. Оба остались живы. 27 июля из окон жилых домов выпали пятилетняя девочка и годовалый мальчик. Девочка при падении из окна третьего этажа получила множественные ушибы. Мальчик при падении из окна первого этажа получил ушибы и ссадины.

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