Мехико, , 19:27 — REGNUM Расследование убийства девяти человек начала прокуратура мексиканского штата Герреро в городе Ситлала. Об этом 24 октября сказано на официальной странице ведомства в Facebook.

Тела девяти человек, связанных с главарём местной банды Рохос («Красные»), были обнаружены в ночь на 24 октября. Рядом с телами экспертами были найдены 50 гильз, которые используются для стрельбы из автоматов АК-47 и АР-15.

Тела погибших доставили в столицу штата для проведения вскрытия. Расследование дела об убийстве совместно с прокуратурой ведёт министерство общественной безопасности штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отчёте президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора, в котором глава государства заявил о сокращении количества убийств в стране благодаря политике безопасности, проводимой его правительством.

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