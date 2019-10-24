Нижний Новгород, , 19:00 — REGNUM Мальчик десяти лет и 15-летний подросток были найдены сотрудниками полиции в Нижегородской области. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Десятилетний мальчик и его друг, подросток 15-ти лет, пропали в посёлке Кулебаки 21 октября. Оба несовершеннолетних ушли из дома и не вернулись. К поискам пропавших подключились сотрудники полиции, волонтёры и неравнодушные граждане.

Установить примерное местонахождение детей удалось только поздно вечером 23 октября. Оба пропавших ребёнка были найдены 24 октября сотрудниками полиции. Оба пропавших живы.

Волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь» поблагодарили всех участников поисков за помощь и распространение информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске двоих несовершеннолетних, пропавших в Нижегородской области.

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