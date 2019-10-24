Калуга, , 18:31 — REGNUM Двое жителей Калужской области и житель Смоленска были задержаны транспортными полицейскими на перегоне Москва — Ховрино за попытку кражи с железной дороги. Злоумышленники воровали с путей железнодорожные накладки, которые в дальнейшем планировали сдать в пункт приёма металлолома. Об этом 24 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

В ходе разбирательства задержанные рассказали, что они вместе трудились разнорабочими в Москве, где жили в одной комнате в общежитии. Несколько дней назад за пьянство их выгнали с работы и лишили жилья. Искать новое место законного заработка подельники не стали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». С подозреваемых взята подписка о невыезде.