Колумбия, США, , 18:40 — REGNUM Мужчина сгорел, не сумев выбраться из загоревшегося в результате ДТП автомобиля Tesla в американском штате Южная Каролина. Об этом 24 октября сообщает газета Washington Post.

Водитель попал в ДТП, врезавшись в пальму, от удара произошло возгорание ионно-литиевой батареи, дым наполнил салон автомобиля. Собравшиеся вокруг люди и прибывшие на место ДТП спасатели не смогли помочь мужчине из-за недоступности выдвижных ручек машины.

Семья погибшего подала исковое заявление в суд, в котором сказано, что погибший скончался от удушья и пламени из-за труднодоступности ручек у автомобиля Tesla модели S, отсутствия другого способа открыть дверь и высокой степени опасности возгорания у автомобиля. Семья погибшего уверена, что трагедия произошла из-за дефектов в конструкции автомобиля.

Представители компании Tesla пока не дали комментариев по данному случаю. При этом на сайте компании утверждается, что случаи возгорания автомобиля «исключительно редки».

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором в Москве.

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