Казань, 24 октября 2019, 17:46 — REGNUM Кошка с веществом, похожим на гашиш, в ошейнике, была поймана сотрудниками исправительной колонии №10 в Татарии. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба управления ФСИН по региону.
Животное было поймано 23 октября в вечернее время на территории, примыкающей к колонии. Сотрудники колонии увидели кошку в ошейнике, которая пыталась пробраться в колонию.
В ошейнике у пойманной кошки было найдено вещество коричневого цвета растительного происхождения, похожее на гашиш. Его изъяли и передали вместе с животным сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Поясняется, что в колонии в 2010 году был зарегистрирован подобный случай. Один из заключённых приручил кошку и использовал её как наркокурьера. Освободившиеся подельники забрали кошку с собой, а затем, заложив ей в ошейник наркотик и предварительно не покормив несколько дней, выпустили возле колонии. Животное направилось к хозяину в колонию, но сотрудники успели его перехватить.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Казани мужчины, пытавшегося пронести в колонию несколько видов наркотиков и огнестрельное оружие.
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