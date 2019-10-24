Казань, , 17:46 — REGNUM Кошка с веществом, похожим на гашиш, в ошейнике, была поймана сотрудниками исправительной колонии №10 в Татарии. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба управления ФСИН по региону.

Животное было поймано 23 октября в вечернее время на территории, примыкающей к колонии. Сотрудники колонии увидели кошку в ошейнике, которая пыталась пробраться в колонию.

В ошейнике у пойманной кошки было найдено вещество коричневого цвета растительного происхождения, похожее на гашиш. Его изъяли и передали вместе с животным сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Поясняется, что в колонии в 2010 году был зарегистрирован подобный случай. Один из заключённых приручил кошку и использовал её как наркокурьера. Освободившиеся подельники забрали кошку с собой, а затем, заложив ей в ошейник наркотик и предварительно не покормив несколько дней, выпустили возле колонии. Животное направилось к хозяину в колонию, но сотрудники успели его перехватить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Казани мужчины, пытавшегося пронести в колонию несколько видов наркотиков и огнестрельное оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Казани пытался пронести в колонию оружие и наркотики