Архангельск, , 17:35 — REGNUM К матери главы архангельского штаба Навального 31-летнего Андрея Боровикова приехали следователи с обыском по делу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сейчас 52-летнююженщину повезли на допрос, сообщает 29.ru.

По словам Андрея Боровикова, обыск начался около 12 часовдня. У женщины ничего не изъяли.

«Ничего не выламывали, просто постучались. Вели себя предельно корректно, со слов матери, она успела мне отзвониться, они всячески извинялись, что пришлось зайти. Мать увезли на допрос. Куда увезли, я не успел узнать», — цитирует Боровикова издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября обыски прошли у самого Боровикова, а в конце сентября Октябрьский районный суд Архангельскавынес ему приговор в связи с неоднократным нарушением порядка проведения протестных акций. Активиста приговорили к 400 часам работ.

Читайте также:

Квартиру архангельского журналиста обыскали по делу ФБК