Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Задержанный в рамках расследования уголовного дела по факту убийства пяти человек в Орловском районе Ростовской области отправлен под стражу, решение 24 октября принял Ленинский суд Ростова-на-Дону.

Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области в результате перестрелки при дележе участков пастбища были убиты пять человек, двое ранены. СКР возбудил и расследует дело по статье об убийстве. Официально подтверждено задержание одного подозреваемого по делу.

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