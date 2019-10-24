Рязань, , 17:13 — REGNUM 18-летнего жителя Рязани задержали в момент закладки самодельных контейнеров с наркотиками в импровизированные тайники, сообщили 24 октября в пресс-службе регионального УМВД. Операцию проводили при силовой поддержке офицеров областного спецподразделения «Гром». В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружили более 80 контейнеров с синтетическим наркотиком общей массой около 60 граммов. Мужчина для связи с сообщниками использовал зашифрованные каналы сотовой связи, скрывался под псевдонимом и соблюдал меры конспирации.

Молодого человека задержали на одной из улиц Рязани в момент закладки наркотиков, при себе у него находилось более 80 контейнеров с синтетическим наркотиком. На балконе и кухне в квартире подозреваемого оперативники нашли героин общим весом более 1,5 кг, часть наркотиков была приготовлена для розничной продажи. По предварительной данным, несколько месяцев назад на его родине, в одной из стран Туркестана, ему предложили работу по бесконтактному распространению героина в Рязанской области. Молодой человек приехал в Рязань, арендовал квартиру, изучил город, а затем через тайник-закладку получил оптовую партию героина.

Возбуждено уголовное дело, в полиции устанавливают все звенья цепи сбыта наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.