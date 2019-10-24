Москва, , 17:09 — REGNUM Движение по улице Большая Дорогомиловская на западе Москвы ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на улице Большая Дорогомиловская, возле дома 10 (в сторону области). Одна из машин перевернулась. Погибших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

В связи с ДТП движение по Большой Дорогомиловской ограничено до двух правых полос. В ЦОДД москвичам порекомендовали объезжать аварию по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и Третьему транспортному кольцу.