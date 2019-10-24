Бишкек, , 17:02 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности провели в столице Киргизии спецоперацию, в ходе арестовали разыскивавшегося за терроризм 39-летнего уроженца Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По имеющейся у спецслужб информации, задержанный является боевиком международной террористической организации, которая планировала совершить ряд терактов на территории республики.

Также в ведомстве отмечают, что задержанный киргизстанец входил в состав террористической ячейки, нейтрализованной в ходе спецоперации, проходившей в октябре 2011 года в Ошской области. Тогда спецназ ликвидировал главаря бандитов и арестовал нескольких членов этой группировки.