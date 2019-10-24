Архангельск, , 16:48 — REGNUM Убитая на окраине Архангельска женщина оказалась матерью шестерых детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее ведомство сообщало, что убийство продавца круглосуточного магазина произошло ночью 22 октября 2019 года. Из торгового павильона похищены продукты питания, алкоголь и деньги.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 25-летний мужчина.

По версии следствия, преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, колющим предметом нанёс не менее двух ударов в шею продавцу, после чего похитил из магазина продовольственные товары и денежные средства — выручку торговой точки и скрылся с места преступления. Свою вину в совершенном преступлении он не признал.

По данному факту СУ СКР возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Уточняется сумма причиненного ущерба.

Известно, что дети находятся с гражданским мужем погибшей. В настоящее время решается вопрос об их опеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отмечен рост преступности, львиную долю правонарушений составляют кражи и грабежи.