Саратов, , 16:45 — REGNUM Житель Саратова признан виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование, распространение вредоносных компьютерных программ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСБ.

Уставлено, что мужчина причастен к использованию вредоносного программного обеспечения при совершении компьютерных атак на информационные системы российских государственных учреждений Ростовской области. В частности, ВГТРК «Дон-ТР», АО «Дон-Энерго» и Донской государственный технический университет. Специалисты управления своевременно информировали руководство указанных учреждений, которым удалось предпринять незамедлительные меры по локализации угроз безопасности.

Житель Саратова за указанное преступление заплатит штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре подвергся хакерской атаке новый сайт Росстата. В августе неизвестные провели массированную DDoS-атаку сайтов государственных структур Республики Крым. Атаки были направлены на сайты портала правительства Крыма, приёмной главы республики и ряда других сервисов. На вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.