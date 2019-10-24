Москва, , 16:45 — REGNUM Российские правоохранительные органы выявили и задержали человека, подозреваемого в крупномасштабной краже персональных данных банковских клиентов, в том числе держателей карт Сбербанка, сообщила 24 октября журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, задержание стало итогом спецоперации МВД, которой оказывала содействие служба безопасности Сбербанка.

«Выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк», — Ирина Волк.

По предварительной информации, в краже подозревается сотрудник коллекторской фирмы ООО «Национальная служба взысканий», действовавший под псевдонимом Антон 2131.

По факту хищения данных расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появились публикации о новой утечке данных клиентов Сбербанка, которые предлагались на чёрном рынке. Предлагаемая к продаже база данных содержит около миллиона строк с информацией о физических лицах, их кредитных картах и кредитных договорах.

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