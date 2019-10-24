Нижний Новгород, , 16:15 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках назначенного судом административного ареста на трое суток задержали мужчину, который предположительно применил насилие в отношении полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Информация об инциденте появилась в региональных СМИ. Якобы, сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого водителя такси, который пришел в отдел для дачи объяснений по материалам о краже мобильного телефона у пассажира. Мужчина находился в состоянии наркотического воздействия.

По предварительным данным, 21 октября «сотрудники транспортной полиции задержали с применением физической силы мужчину, предположительно применившего в отношении них насилие и пытавшегося скрыться». Наличие наркотических веществ в организме задержанного установлено по результатам медицинского освидетельствования.

По сообщениям СМИ проводится доследственная проверка, в ходе которой будут даны оценки действиям задержанного мужчины, а также сотрудников полиции, применивших физическую силу при задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Татарии признали виновной в насилии в отношении полицейских. За натравливание собаки, которая напала на экипаж ГИБДД, покусав его, женщина осуждена на три года лишения свободы условно.