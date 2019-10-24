Дзержинск, Нижегородская область, , 16:00 — REGNUM В Дзержинске грузовой автомобиль, который перевозил химические вещества, врезался в железнодорожный состав. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на данные системы ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба).

По предварительным данным, авария произошла утром 24 октября на Игумновском шоссе. В результате столкновения разлива химикатов не произошло. У грузовика поврежден бампер и колесо. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября грузовик «Мерседес» протаранил входную группу здания детского сада. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. К счастью, в момент инцидента детей в дошкольном учреждении не было. Несущие конструкции здания не пострадали. Снесены лишь некоторые игровые конструкции, треснула стена и разбито окно в здании.