Донецк, 24 октября 2019, 16:00 — REGNUM Один боевик ВСУ погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии после неудачной попытки кражи электрического кабеля в Донбассе, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Командование вооружённых формирований Украины пытается представить погибшего националиста героем, хотя он скончался от удара током, рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевик 59-й бригады ВСУ скончался от передозировки наркотиками. Тело обнаружили после того, как боевик не явился на утренний развод.
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