Донецк, , 16:00 — REGNUM Один боевик ВСУ погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии после неудачной попытки кражи электрического кабеля в Донбассе, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«23 октября погиб боевик отдельного батальона 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии, который действует в составе 59 бригады ВСУ, старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Д. Антиков», — сказано в сообщении.

Командование вооружённых формирований Украины пытается представить погибшего националиста героем, хотя он скончался от удара током, рассказали в пресс-службе.

«Обращаем внимание, что погибший боевик вместе со своим подразделением и штатным артиллерийским вооружением, находился вблизи линии соприкосновения, что само по себе является грубым нарушением Минских соглашений», — отметили в Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевик 59-й бригады ВСУ скончался от передозировки наркотиками. Тело обнаружили после того, как боевик не явился на утренний развод.

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