Уфа, , 16:03 — REGNUM Работодатель в Уфе погасил задолженность по заработной плате 108 сотрудникам только после вмешательства прокуратуры. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ООО «Софт ЭкспертПро» с января 2019 года не рассчитало 108 уволенных сотрудников. В результате образовался долг более 4,5 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд о взыскании задолженности. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск. Кроме этого, компанию привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

В настоящее время долг перед бывшими работниками полностью погашен.