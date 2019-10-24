Омск, , 15:54 — REGNUM Житель Омска осуждён за убийство престарелой матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в областном следственном управлении СКР.

Следствие установило, что мужчины, злоупотребляющего спиртным, не было дома больше восьми месяцев. 28 марта 2019 года он вернулся домой и включил телевизор на полную громкость. 71-летняя мать сделала ему замечание и попросила убавить звук.

В ответ пьяный мужчина набросился на пенсионерку и, требуя денег от сдачи квартиры в наём, жестоко её избил. Злоумышленник нанёс женщине более 100 ударов руками и ногами, а затем продолжил выпивать и смотреть телевизор.

Женщина умерла, её тело пролежало в квартире боле двух суток. В какой-то момент мужчина даже укрыл мёртвую мать одеялом. Когда он наконец понял, что женщина умерла, то вызвал скорую помощь. О мёртвой женщине в полицию сообщили медики.

Суд назначил омичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске будут судить 36-летнего мужчину, который убил знакомого за отказ дать взаймы.

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