Уфа, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Стерлитамаке. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе мониторинга сети интернет стражи порядка обнаружили информацию об убийстве щенков школьниками на улице Черняховского города Стерлитамака.

При проведении проверки этой информации полицейские установили, что 11 бездомных щенков жили в подвале постройки в микрорайоне Строймаш.

Во время осмотра на телах некоторых животных были обнаружены различные повреждения. Эксперты обнаружили на телах пяти щенков прижизненные повреждения, которые и стали причиной их смерти.

На теле еще одного имеются колотые раны. Остальные животные скончались по разным причинам, в том числе от холода, пневмонии и отсутствия пищи. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастные к нему лица.