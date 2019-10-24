Тюмень, , 15:27 — REGNUM В Тюмени 24 октября в поликлинике № 3 скончался пожилой пациент. По словам очевидцев, сердечный приступ настиг его в холле, когда он только зашёл в медучреждение. Врачи сделали всё возможное, для его спасения, сообщает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

«Были проведены необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности. Врачи действовали по алгоритму, необходимому в таких случаях. К сожалению, несмотря на все усилия, приложенные медиками в течение 45 минут, спасти мужчину не удалось», — гласит официальный комментарий депздрава Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской поликлинике №13 в очереди в регистратуру от сердечного приступа 11 января 2018 года скончался 74-летний мужчина. Ранее пенсионер перенёс два инфаркта, поясняли тогда в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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