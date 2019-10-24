Хойма, , 15:29 — REGNUM Три человека погибли вечером во вторник, 22 октября, в результате автомобильной аварии на дороге Хойма-Кайсо-Тоня в Уганде. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По данным полиции, в аварии участвовал автомобиль Toyota Hillux и мотоцикл. Среди погибших в ДТП — двое студентов колледжа. Полиция также сообщила, что ехавший на мотоцикле ехал Альфред Авутия, житель муниципалитета Хойма, скончался на месте.

«Все они двигались в одном направлении. Машина врезалась в мотоциклиста, который потерял управление, а затем сбил трех пешеходов, убив двоих на месте», — сказал Джулиус Хакиза, представитель региональной полиции Альбертины.

Умершие пешеходы были идентифицированы как 16-летний и 17-летний студенты. Третий пострадавший пешеход в настоящее время находится в больнице. Во время аварии они возвращались домой из колледжа.